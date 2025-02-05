''Partimizi Karalamaya Çalışanlara Geçit Vermeyeceğiz''

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Gençlik Kolları Başkanı Necati Çoban, sosyal medyada UBP Gençlik Kolları'na yönelik yapılan açıklamalara sert bir yanıt verdi.

Çoban, UBP'nin güçlü bir parti olduğunu vurgulayarak, parti yönetimine, gençlik kollarına ve Genel Başkan Ünal Üstel’e yönelik hakaretlere asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Açıklamasında, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya’nın, UBP Milletvekili ve eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye yönelik ifadelerine de değinen Çoban, bu sözleri kabul etmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.

"UBP gençleri olarak, Ünal Üstel liderliğindeki büyük partimizin çatısı altında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve onun değerlerini yaşatmak için gönül gönüle çalışmaya devam ediyoruz. Yıllardır olduğu gibi, UBP’nin değerlerini ayaklar altına almaya çalışanlara her zaman yanıt verdik ve bundan sonra da vereceğiz." ifadelerini kullanan Çoban, partiyi dışarıdan ve içeriden yıpratmaya çalışanlara karşı tolerans göstermeyeceklerini belirtti.

UBP Lefkoşa Gençlik Kolları, partinin birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına devam edeceğini vurgularken, partiyi hedef alan söylemler karşısında geri adım atmayacaklarını ifade etti.