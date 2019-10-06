Partinin önde gelen isimlerine PM şoku

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde 75 kişilik Parti Meclisi belirlendi. Parti Meclisi’ne girmeye hak kazananlara bakıldığında çoğunlukla yeni jenerasyonun PM’de yer aldığı görülüyor. Partililer gençleri Parti Meclisi’nde görmeyi isterken birçok partinin ileri geleni PM dışında kaldı.

Ahmet Derya, Asaf Şenol, Doğan Şahali, Niyazi Düzgün, Kutlay Erk ve Mehmetali Güröz gibi isimler üyeden PM için onay alamadı.

İŞTE CTP PARTİ MECLİSİNE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR:

https://haberkibris.com/iste-75-kisilik-ctp-pm-listesi-2019-10-06.html

İŞTE PARTİ MECLİSİ’NDE YER ALAMAYAN ADAYLAR:

Abdullah Özbengü

Adil Onalt

Ahmet Derya

Ahmet Gürol Ersun

Alev Şensoy

Ali Alnar

Ali Dayıoğlu

Altan Muslu

Arif Özkıraç

Asaf Şenol

Bengül Gargınsu

Caner Özdevran

Cemal Türkler

Cezar Ekinci

Çimen Varer

Derviş Günel Yücener

Doğan Şahali

Ekrem Güneş

Enver Gürkan Tekiner

Eray Erdenay

Erkan Eminağa

Fatma Sargon

Fatoş Erozan

Fırat Borak

Firuz Doğgün

Harper Bahadi

Hasan Özüorçun

Hüseyin Aranır

İrfan Can Gür

Kaya Kastanbollu

Kutlay Erk

Mehmet Çakmak

Mehmet Kaptan Bensen

Mehmetali Güröz

Meriç Bahadi

Metin Karasalih

Müge Öreç

Niyazi Düzgün

Onursal Akdeniz

Osman Uğur Kısaoğlu

Ramadan Sacır

Salih Kanal

Sezen Tansel

Soydan Bora Borakan

Suzan Fotalı

Şevki Barutcu

Turgut Çalıcı

Türkay Fotalı

Uğur Özerginli

Veli Garanti

Zeki Topcu

06/10/2019 22:45