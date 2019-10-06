Partinin önde gelen isimlerine PM şoku
06/10/2019
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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde 75 kişilik Parti Meclisi belirlendi. Parti Meclisi’ne girmeye hak kazananlara bakıldığında çoğunlukla yeni jenerasyonun PM’de yer aldığı görülüyor. Partililer gençleri Parti Meclisi’nde görmeyi isterken birçok partinin ileri geleni PM dışında kaldı.
Ahmet Derya, Asaf Şenol, Doğan Şahali, Niyazi Düzgün, Kutlay Erk ve Mehmetali Güröz gibi isimler üyeden PM için onay alamadı.
İŞTE CTP PARTİ MECLİSİNE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR:
https://haberkibris.com/iste-75-kisilik-ctp-pm-listesi-2019-10-06.html
İŞTE PARTİ MECLİSİ’NDE YER ALAMAYAN ADAYLAR:
Abdullah Özbengü
Adil Onalt
Ahmet Derya
Ahmet Gürol Ersun
Alev Şensoy
Ali Alnar
Ali Dayıoğlu
Altan Muslu
Arif Özkıraç
Asaf Şenol
Bengül Gargınsu
Caner Özdevran
Cemal Türkler
Cezar Ekinci
Çimen Varer
Derviş Günel Yücener
Doğan Şahali
Ekrem Güneş
Enver Gürkan Tekiner
Eray Erdenay
Erkan Eminağa
Fatma Sargon
Fatoş Erozan
Fırat Borak
Firuz Doğgün
Harper Bahadi
Hasan Özüorçun
Hüseyin Aranır
İrfan Can Gür
Kaya Kastanbollu
Kutlay Erk
Mehmet Çakmak
Mehmet Kaptan Bensen
Mehmetali Güröz
Meriç Bahadi
Metin Karasalih
Müge Öreç
Niyazi Düzgün
Onursal Akdeniz
Osman Uğur Kısaoğlu
Ramadan Sacır
Salih Kanal
Sezen Tansel
Soydan Bora Borakan
Suzan Fotalı
Şevki Barutcu
Turgut Çalıcı
Türkay Fotalı
Uğur Özerginli
Veli Garanti
Zeki Topcu