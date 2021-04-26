Partiyi engellemek isteyen polisler darp edildi

Baf’a bağlı “İneia” köyünde Cumartesi akşamı, sağlık protokollerine aykırı şekilde parti yapılan bir eve baskın yapan polisler, partideki kişiler tarafından darp edildi.

Fileleftheros gazetesi, darp edilen polislerden bazılarının yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını yazdı.

Haberde, çıkan olaylarla ilgili 25, 26, 27 ve 47 yaşındaki 4 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Polise göre, memurlar Cumartesi günü akşam çok sayıda insanın Inia köyündeki bitişik üç evin arka bahçesinde parti vererek çok sayıda insanın toplandığına dair bir rapor aldı.

İki memur, bir itfaiye ve bir ordu subayının bulunduğu bir devriye arabası gönderdikten sonra, polis, karşısında 20-25 kişilik bir grup buldu ve 47 yaşındaki ev sahibine partiyi dağıtması söylendi.

Yarım saat sonra polise, partinin devam ettiğine dair bir rapor daha geldi. Polisler olay yerine gelir gelmez ev sahibini yedi kişi ile birlikte hala oradayken buldu.

Polisin gelişinden ve yasal işlem yapacağından rahatsız olan bazı katılımcılar öfkeyle tepki verdi ve polislere saldırmaya başladı.

Polis memurlarından birinin sol omuzu kırılırken, diğerinin yüzünde ve alt dudağına yaralanmalar meydana geldi. İtfaiyeci kavgayı sıyrıklarla atlattı. Koronavirüs tedbir uygulamaları kapsamında itfaiye ekipleri ve asker bölgede devriye gezdi.

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26/04/2021 14:13