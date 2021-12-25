Partizanlıkla, inatla, eski/ küflü yöntemlerle sağlık yönetilemez…

Ülkede sorunlara, sıkıntılara her gün yenileri ekleniyor, hükümet bunları çözmekte yetersiz kalıyor. Birçok konuda vatandaşlar adeta kaderine terk edilmiş durumda.

Ancak işin ilginç yanı nedir biliyor musunuz? İki yıldan beridir Covid-19 salgını nedeniyle en fazla bütçenin ayrıldığı sağlıkta da sorunlarla boğuşuluyor.

Bütçe ayırmak yetmiyor tabii ki… Beceriksizlik, organizasyon yapamamak, eski alışkanlıklardan, dededen kalma yöntemlerden vazgeçmemek, böyle büyük bir küresel sorunla mücadele ederken bile partizanlık yapmak, başarısızlığa ve sıkıntılara neden oluyor.

Bu arada “sağlığa bütçe ayırıyorlar” diyoruz ama ilaç ve sağlık malzemeleri satın alımı için aylarca kaynak bulunamadı, büyük mağduriyetler yaşandı…

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), eylem kararı aldı. Çünkü sorunlarla ilgili uyarıları ve çözüm önerileri dikkate alınmıyor.

TIP-İŞ, pazartesi gününden itibaren acil sevk, tetkik, teşhis ve tedavi kurulları dışındaki kurulların durdurulduğunu; taleplere yönelik olumlu adımlar atılmadığı takdirde 3 Ocak’tan itibaren sendikal eylemlerin artarak devam edeceğini açıkladı.

Sendikanın sıraladığı sorunlara bakalım isterseniz. Yeni şeyler değil, defalarca gündeme getirildi.

Mesela; acil servislerde ve Acil Durum Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan hekim istihdamları yapılmıyor… Hiçbir bakanlıkta olmayan yetkiler, Covid-19 salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nda var, istihdam yetkisi de verildi, bakanlık istihdamlar da yaptı. Nasıl oluyor da halen hekim eksikliğinden söz ediliyor? Neden acil servislere hekim istihdamı yapılmıyor? Neden iki yıldır aynı insanlar, zor şartlarda eziliyor?

Tüm dünyada sağlık çalışanlarına büyük önem veriliyorken, özverilerinden dolayı maaşlarına artış yapılıyorken, ödenekleri artırılıyorken, KKTC’de zor şartlarda canını dişine takıp çalışan sağlık personeline aylarca ek mesai ödenmiyor… Dahası, acil servislerde çalışan doktorların vardiya, rotasyon ödemeleri yapılmıyor.

Acil servislerde hekim eksikliği nedeniyle çok yoğun çalıştırılan hekimler tükenme noktasına gelmiş… Gerek acil serviste gerekse de Acil Durum Hastanesi’nde yasaya aykırı zorla 36 saat aralıksız çalıştırılan personele hak ettikleri izinler dahi verilmiyormuş.

Hatta 24 saat nöbet tutan hekimlere verilmekte olan yemek hakkı bile ellerinden alındı.

8 Kasım’da toplanıp karar üretmesi gereken teknik kurul halen toplanamıyor, çünkü Sağlık Bakanı toplanmasını engelliyormuş…

Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara nasihatlerde bulunurken, kendileri kurallara uymuyor, Covid-19 temaslısı olan sağlık personeli çalışmaya zorlanıyormuş… Yaptıkları işin ruhuna ters… Çok sayıda insanı riske atma pahasına temaslı personeli çalıştırıyorlar… Temaslı olduğu zaman, izole edilecekleri yerde bulaş artışı ve salgının yayılma riskine rağmen personelin baskı ile çalıştırılmaya zorlanması akıl alır gibi değil.

Böyle bir zamanda bile partizanlık yapılması da çok ciddi bir sorun. Daha önceki istihdamların partizanca yapılması, bazı kişilerin bölgelerde, ihtiyaç bulunmayan sağlık ocaklarına gönderilmesi, bazılarının işe bile gitmemesi yetmedi, halen keyfi bir şekilde siyasi görevlendirmeler yapılıyor.

Siyasi görevlendirmelerle uzman hekimler, bakanın seçim bölgesindeki sağlık merkezinde mesai saatleri sonrası uzmanlık alanları dışında tıbbi hataya açık şekilde hasta bakmaya zorlanıyormuş.

Hastanelerde ilaçtan malzemeye birçok eksiklik, aksaklık, uzun zamandır birçok tahlilin bile yapılaması, Covid-19 dışı servislerin önemsenmemesi de var…

Sendika, sorunları sıralayıp, çözülene kadar eyleme devam edeceğini belirtiyor.

Hükümet edenler, tüm sorunları çözmeli ama anladık artık umutsuz vakadırlar, olmuyor, yapamıyorlar ancak “hiç olmazsa sağlık sorunlarını çözün, sağlıkta sorun yaratmayın” diyorum omlara...

Genelde hükümetler, siyasiler, genellikle seçim öncelerinde sorun yaşanmasını istemez, sorunları çözmeye çalışır, popülist davranır, şirinlik yaparlar.

Biz popülist olmalarını, şirinlik yapmalarını istemiyoruz ama seçim öncesi sorunları çözmüyorsa, çözmemekte diretiyorsa, sağlık çalışanlarını düşman gibi görüyorsa, seçim sonrası olası yine göreve geldiklerinde yapabileceklerini varın siz düşünün.

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25/12/2021 21:57