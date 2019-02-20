Partneri ölünce isyan eden kadın tazminat davası açtı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan bir kadın, partnerinin hastanenin yanlış tedavisi sebebiyle ölmesini ve cinsel yaşamının sona ermesini gerekçe göstererek Sağlık Bakanlığı'na 1.2 milyon Avustralya dolarlık tazminat davası açtı.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan Cara Ann Flower, geçtiğimiz yıl hastanede gördüğü yanlış tedavi sebebiyle yaşamını yitiren partneri Jamie-Thomas Manuele için Sağlık Bakanlığı'na 1.2 milyon dolarlık dava açtı.

Partnerinin ölümü sebebiyle cinsel yaşamının sona erdiğini söyleyen Cara Ann Flower'ın davası Avustralya basınında geniş yer buldu.

Jamie-Thomas Manuele'nin annesi Daphne Finnegan, Cara Ann Flower'ın dava kararına destek verdi ve "Eğer cinsel ilişki hakkından bahsediyorsak oğlum 3 milyon dolar eder, o bir İtalyan aygırı" açıklamasında bulundu.

Jamie-Thomas Manuele'nin erkek kardeşi de, kardeşinin ölümü sebebiyle hastaneye 323 bin dolar, amcası 215 bin dolar ve büyük annesi 80 bin dolarlık dava açtı.

2013'te beyin ölümü gerçekleşen ve 2018'de yanlış tedavi kurbanı oluop yaşamını yitiren Jamie-Thomas Manuele'nin ölümünden önce hastane, kurbanın ailesine 10 milyon dolarlık ödeme yapmıştı.

Yapılan ödemenin 8 milyon dolarlık kısmı Jamie-Thomas Manuele'nin çocuklarına tahsis edildi. Çocuklar 25 yaşına geldiği zaman parayı alabilecekler.