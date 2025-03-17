Partnerinin 17 yaşındaki oğlunu bıçakladı

Limasol’da dün 45 yaşındaki bir erkeğin birlikte yaşadığı partnerinin 17 yaşındaki oğlunu bıçakladığı belirtildi.

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17/03/2025

Partnerinin 17 yaşındaki oğlunu bıçakladı

Limasol’da dün 45 yaşındaki bir erkeğin birlikte yaşadığı partnerinin 17 yaşındaki oğlunu bıçakladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, bıçaklanan 17 yaşındaki çocuğun, Limasol’daki özel bir hastanenin yoğun bakın ünitesinde tedavi altına alındığını yazdı.

Olayın, 45 yaşındaki şahısla, 17 yaşındaki çocuk arasındaki tartışmanın ardından yaşandığını yazan gazete bahse konu şahsın, partnerini de yaraladığını belirtti.

Habere göre kadında bıçak sıyrıkları tespit edilirken tedavisinin ardından taburcu edildi. 17 yaşındaki genç ise kalbinden ve akciğerlerinden yaralandı.

Polis tarafından tutuklanan 45 yaşındaki şahıs, dün, hakkında 5 gün tutukluluk emrinin verildiği Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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