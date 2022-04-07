Paşa, Gaziantep Başkonsolosluğu'na Eğitim-Kültür Ataşesi Olarak Atandı

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07/04/2022

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Paşa, Gaziantep Başkonsolosluğu'na Eğitim-Kültür Ataşesi Olarak Atandı

Bakanlar Kurulu, Müşavir Mehmet Bumin Paşa’nın KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu'na Eğitim-Kültür Ataşesi olarak atanmasına karar verdi. 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararda, “Bakanlar Kurulu, Müşavir Mehmet Bumin Paşa’nın , 55/2002 sayılı Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri Yasası nın ilgili maddeleri ile 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi (Kuruluş , Görev ve Çalışma Esasları) Yasası nın ilgili maddelerine atfen, 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla , KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu'na Eğitim-Kültür Ataşesi olarak atanmasına karar verdi” denildi.

07/04/2022 09:37
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TAGS: Paşa, Gaziantep Başkonsolosluğu, Bakanlar Kurulu, Müşavir Mehmet Bumin Paşa
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