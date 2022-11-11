Paşa: İhaleye 100 amper çıkıldı, 40 amper geldi

Haber Kıbrıs-Yağmur DÜŞER

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, elektronik sayaç ihalesiyle ilgili sorun yaşandığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, sayaç başına 50 dolar fazladan fiyat verildiği iddialarının doğru olmadığını söyledi.

İhale çerçevesinde 5 bin adet elektronik sayacının bin adedinin ellerine ulaştığını ve ihaleye 100 amper çıkıldığı halde gelen sayaçların 40 amper olduğunu doğrulayan Paşa, ancak bir sorun yaşanmadığını, KKTC’deki laboratuvarlarda sayaçların 40 amperden 100 ampere dönüştürüldüğünü ve sayaçların testten geçtiğini vurguladı.

Paşa, ihaleyi Merkezi İhale Komisyonu’nun(MİK) yaptığını da anımsattı.

Hüseyin Paşa, Elektronik Sayaç İhalesi, hakkında Haber Kıbrıs’a açıklama yaptı.

“Biz sadece ihale sahibiyiz”

Hüseyin Paşa, Elektrik Kurumu’nun teknik şartnameyi hazırlayarak Merkezi İhale Komisyonu’na gönderdiğini ve kendilerinin sadece ihale sahibi olduğunu, ihaleyi MİK’in yaptığını açıkladı.

“Her söylenen doğru değil”

MİK’in teklifleri açıp değerlendirdiğini söyleyen Paşa, “Gerek duyulduğu takdirde bizden bilgi alırlar, esas karar verici onlardır ”dedi. 5 bin adet elektronik sayaç ihalesine çıkıldığını belirten Paşa, her söylenin doğru olmadığını vurguladı.

“40 amperden 100 ampere çıkarılacak”

5 bin adet sayacın bin adetinin ellerine ulaştığını ifade eden Paşa, ihaleye 100 amper çıkıldığını fakat gelen sayaçların 40 amper olduğunu açıkladı. KKTC’deki laboratuvarlarda sayaçların 40 amperden 100 ampere çıkarıldığını ve sayaçların testten geçtiğini vurguladı. Paşa, KKTC’deki laboratuvarlarda günde 100 adet sayacın 40 amperden 100 ampere çıkarılabildiğini ve gelen sayaçların 100 amper olsa dahi yine testten geçirileceğini belirtti.

“2014’den beri hep aynı firmadan sayaç alınıyor”

2014’den beridir hep aynı firmadan sayaç alındığını çünkü KKTC’deki programa sadece o firmanın sayaçlarının uyduğunu vurgulayan Paşa, “Yaklaşık 10 gün içinde yeni bir program için ihaleye çıkılacak. En az dört faklı markanın sayacının KKTC’deki programa uyması için çalışma yapıyoruz”. İfadelerini kullandı.

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11/11/2022 15:54