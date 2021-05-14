Paşaköy ağıllar bölgesinde yangın!

Paşaköy, ağıllar bölgesinde bugün saat 13.30 sıralarında yangın meydana geldi.

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14/05/2021

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Paşaköy ağıllar bölgesinde yangın!

Paşaköy, Ağıllar bölgesinde bugün saat 13.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Paşaköy'de Ağıllar bölgesinde,  Ecevit Güvercin ve Adil Sadun'a ait yığın halde bulunan balyalar henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yandı. Yangına polis itfaiye, Vadili Belediye ve askeri birliğe ait su tankerleri ile müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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14/05/2021 14:00
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TAGS: Paşaköy, ağıllar bölgesi, yangın, balya
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