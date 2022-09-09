Paşaköy kayıplarının aranması için 10 milyon Euro aranıyor

Pandelidis: “Elimizde, orada gömülü olduklarına dair kayda değer bilgi var”

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) Kıbrıslı Rum üyesi Leonidas Pandelidis “Aşşa” (Paşaköy) kökenli Rum kayıpların gömülü olduğuna dair “bilgi” bulunduğunu öne sürdüğü eski Dikmen çöplüğünde kazı yapılması için yaklaşık 10 milyon Euro gerektiğini, bu parayı bulmak için yakında Brüksel ve Washington’da temaslarda bulunacaklarını açıkladı.

Haravgi’nin haberine göre Pandelidis Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, eski Dikmen çöp alanında çalışmanın teknik zorlukları ve riskleri bulunduğuna dikkat çekmekle birlikte “ancak (çalışmayı) yapmamazlık edemeyiz keza elimizde, orada gömülü olduklarına dair kayda değer bilgi var” dedi.

Pandelidis Portekizli uzman gözetiminde metan ve diğer zararlı gazların uçması için de borular yerleştirilerek kapatılmış eski Dikmen çöp alanında yapılacak kazı çalışmasının 5-6 yıl süreceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Geçen aylar içerisinde Portekizli uzmandan, bundan sonra atılacak adımlarda kılavuz olarak kullanılmak üzere detaylı bir rapor istediklerini kaydederek, alandaki duvarın çökmesi gibi büyük riskler olduğundan bundan sonraki adımların çok dikkatli atılması gerektiğini söyledi.

-“Üç nokta”

Öte yandan Fileleftheros “Aşşalıların Kalıntıları Üç Noktada” başlıklı haberinde, Leonidas Pandelidis’in KİPE’ye açıklamasından, Paşaköy kökenli Rum kayıpların kalıntılarının, eski Dikmen çöp alanında “üç noktada bulunduğu sonucu çıktığını” iddia etti.

Gazete Pandelidis’in, “kılavuz olarak kullanılacak” dediği Portekizli uzmanın 80 sayfalık raporundan, “önce Ornithi’ye (Ekmekçiler bölgesi) gömüldükleri, ardından da Dikmen’e taşınarak çöp alanına taşındıkları” iddia edilen kalıntıların, “çöp alanının ortasında olduğu” sonucunun çıkarıldığını yazdı.

Gazeteye göre, Portekizli uzmanın raporuna göre Dikmen’deki çalışma üç aşamada yapılacak. Birinci aşamada, büyük araçları olan bir şirkete çöpleri alandan taşıma, KŞK arkeologlarının alana girebilmesi için yolu açma işi verilecek. İkinci aşamada KŞK ekipleri oraya gidecek ve kayıp kalıntılarını saptamaya çalışacak. Üçüncü aşamada ise çöpler yeniden çöp alanına taşınacak ve alan, yeniden eski haline getirilecek.

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09/09/2022 11:03