Paşaköy’de araç yangını!

Paşaköy’de, dün saat 22:00 sıralarında, Kenan Evren Sokak üzerinde, Ahmet Can Biçer’e ait FA 170 plakalı araçta, seyir halinde olduğu sırada muhtemelen motor kısmındaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu aracın motor kısmı, ön ve arka koltuklar ile tüm iç aksamları tamamen yanmış, araç camları yangın sonucu patlamış ve aracın kaporta kısmı kısmen yanarak zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

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