Paşaköy'de bir evin mutfağı yandı

Paşaköy'de odun sobasından başlayan yangın bir evin mutfağını kül etti. 

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24/03/2022

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Paşaköy'de bir evin mutfağı yandı

Paşaköy'de odun sobasından başlayan yangın bir evin mutfağını kül etti. 

23.03.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Paşaköy’de, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Leyla ÜNERDİ’ye ait ikametgahın mutfak odası içerisindeki odun sobasına, tutuşturmak amacıyla yanıcı madde döküldüğü sırada atılan kıvılcımlardan yangın çıkt

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, mutfak odası içerisinde bulunan muhtelif beyaz eşya, mutfak dolapları, kapı ve pencereler yanarak zarar gördü.

24/03/2022 14:13
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TAGS: paşaköy, yangın
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