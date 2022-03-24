Paşaköy'de bir evin mutfağı yandı
Paşaköy'de odun sobasından başlayan yangın bir evin mutfağını kül etti.
24/03/2022
Paşaköy'de odun sobasından başlayan yangın bir evin mutfağını kül etti.
23.03.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Paşaköy’de, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Leyla ÜNERDİ’ye ait ikametgahın mutfak odası içerisindeki odun sobasına, tutuşturmak amacıyla yanıcı madde döküldüğü sırada atılan kıvılcımlardan yangın çıkt
Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, mutfak odası içerisinde bulunan muhtelif beyaz eşya, mutfak dolapları, kapı ve pencereler yanarak zarar gördü.