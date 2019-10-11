Paşaköy’deki uyuşturucu davasında polis tahkikatı tamamlandı

Paşaköy ’de sakin Metin Kocadal’nın ikametgâhında narkotik polisinin yapmış olduğu aramada tespit edilen 7 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde emare alındıktan sonra zanlı da tutuklanmıştı. Konu emare uyuşturucu maddeyi Güzelyurt sakini Cem Derviş Doğu’dan aldığını itiraf eden zanlının itirafı doğrultusunda aynı gün Cem Derviş Doğu’da tespit edilerek tutuklanmıştı.

Bugüne değin tutuklu bulunan her iki zanlı teminat maksatları bakımından bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Mustafa Kavaz tahkikatın tamamlandığı cihetle zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Olguları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimi, Metin Kocadal’nın KKTC vatandaşı bir kefilin 40 bin TL kefaleti ve Cem Derviş Doğu’nun da KKTC vatandaşı 2 kefilin 75 bin TL şahsi kefaleti ile serbest kalmaları yönünde emir verdi.

Metin Kocadal, istenilen kefili bulamaması nedeniyle hükümsüz tutuklu olarak 2 ay süre ile merkezi cezaevine gönderildi. (MHA)

11/10/2019 19:28