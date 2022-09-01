Pasaportları alınan yabancılardan çoğu mahkemeye başvurdu

Güney Kıbrıs’ta, yabancı yatırımcı programı çerçevesinde usulsüz olarak “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilen ancak daha sonra bu vatandaşlıkları iptal edilen birçok yabancı, güneydeki mahkemelere itiraz başvurusunda bulundu.

Fileleftheros gazetesi, “Joe Lou Bile Bizi Mahkemeye Verdi” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta yabancı yatırımcılara, yatırım karşılığında Bakanlar Kurulu tarafından verilen ve daha sonra usulsüz oldukları gerekçesiyle iptal edilen “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportları sahiplerinin, karara itiraz için mahkemelere başvurduğunu yazdı.

Gazeteye konuya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Bakanlar Kurulu’nun kararıyla yatırım programı çerçevesinde 45 kişinin vatandaşlığının iptal edildiğini belirterek, konu hakkında bilgilendirilen kişilerin mahkemeye başvurma haklarının bulunduğunu söyledi.

Nuris ayrıca, Ukrayna savaşı sebebiyle AB’nin listesinde yer alan 7 kişinin daha dün toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlıktan çıkarıldıklarını açıkladı.

Gazete, yatırım programı çerçevesinde vatandaşlıkları iptal edilen kişilerin büyük bir kısmının, iptalin geçersiz olması talebiyle mahkemeye başvurduklarını ve bunların arasında, Malezyalı iş adamı Joe Lou’nun da bulunduğunu belirtirken mahkemeye başvuranların kesin sayısına ise haberinde yer vermedi.

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01/09/2022 11:30