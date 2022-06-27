Pasaportunda KKTC mührü var diye Yunanistan'a alınmadılar

Bloomberg HT sunucusu Gözde Kuyumcu, kızının pasaportundaki KKTC damgası yüzünden Yunanistan’a alınmadı. Havalimanında saatlerce bekletilen güzel sunucu; Yunan polisi tarafından kötü muameleye maruz kaldığını kaydederek, yaşananları "İte kaka ofisten çıkarıldım, kendi pasaportumda KKTC girişi bulunmamasına rağmen yine de deport edildim." sözleriyle takipçileri ile paylaştı.

Pasaport kontrolü yapan Yunan gümrük memuru, Gözde Kuyumcu’nun kızının pasaportunda Yunanistan’ın resmi olarak tanımadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin damgasını görünce ünlü sunucunun ülkeye giriş yapmasına müsaade etmedi. Neye uğradığını şaşıran Gözde Kuyumcu, bir süre bekledikten sonra polislerle görüşmek istedi. Ancak polisin tavrı değişmedi ve pasaport kontrolünden geçemedi. Polisin sert müdahalesiyle karşılaştığını belirten Kuyumcu, yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak "İte kaka ofisten çıkarıldım" diye yazdı.

Kuyumcu, Dışişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek "Tuvalete gitmemize de izin verilmiyor, ceza aldık, ben hayatımda böyle bir rezillik ne gördüm ne duydum rezaletin son perdesi yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Kuyumcu, son paylaşımında Türk yetkililerle görüştüğünü belirterek deport işlemlerinin tamamlandığını yazdı.

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27/06/2022 09:14