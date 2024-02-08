Pasif içicilerde kanser riski artıyor

Dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin hem kadında hem erkekte akciğer kanserinde yüksek olduğunu belirten Dr. Nail Özhan, “Akciğer kanserinin en büyük nedenlerinden olan günlük içilen sigara sayısı, sigara içme süresi, erken başlama yaşı, dumanı derin çekme ve katran miktarı ve sigara dumanına pasif olarak maruz kalınması akciğer kanseri riskini artırmaktadır” dedi.

"Pasif içicilik, kendi sigara içmediği halde çevresel tütün dumanına maruz kalınmasıdır" diyen Dr. Nail Özhan, şu uyarılarda bulundu:

“Pasif içicilik kalp hastalıkları ve diğer rahatsızlıklara neden olabileceği gibi akciğer kanseri riskini de artırır. Kendileri sigara içmedikleri halde ev veya işyerlerinde pasif olarak dumana maruz kalan kişilerde akciğer kanseri gelişme riski yüzde 20-30 artmaktadır. Çünkü sigara dumanında 7 binden fazla kimyasal bulunuyor ve bunların yüzlercesi zehirli, 50’den fazlası ise doğrudan kanser yapıcı özelliğe sahip”