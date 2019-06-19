Pasifik Okyanusu'nda deprem

Raoul Adaları açıklarında gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki sarsıntının yerleşim yerlerine uzaklığı, yaklaşık 1000 kilometre.

Pasifik Okyanusu'ndaki Raoul Adaları açıklarında bir deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının büyüklüğünü 6.8 olarak duyurdu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise, depremin merkez üssünün Whakatane kentine 962 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtiyor.

Yeni Zelanda'nın doğusunda bulunan Raoul Adaları, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.