Pasifik Okyanusu’nun ortasında kalan tekneden şans eseri kurtuldu

24 yaşındaki Avustralyalı Tom Robinson, kendi ahşap teknesini yaparak Peru’dan Avustralya’daki Cains’e yelken açmaya karar verdi.

Genç adamın yolculuğu başlangıçta iyi gitse de, ancak Vanuatu’dan yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta zorluklarla karşılaştı ve Pasifik Okyanusu’ndaki yolculuğunun son engelinde başarısız oldu.

Şanslı adam, 6 Ekim Cuma günü P&O Pacific Explorer yolcu gemisinde çıplak ve tüm vücudu güneş yanığına maruz kalmış halde bulundu. Teknesine tam olarak ne olduğu belli değil ancak Maiwar adlı yedi metrelik tekne devrilmeden önce bir “imdat” işaretini göndermeyi başardığı öğrenildi.

Çağrısı yetkili merkez tarafından alındı ve bir Fransız uçağı, Robinson’un alabora olmuş teknenin tepesinde durduğunu fark etti. Kurtarılan genç adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan açıklamaya göre, teknenin alabora olmasının, kabini sular altında bırakan beklenmedik derecede büyük bir dalgadan kaynaklandığı öğrenildi.