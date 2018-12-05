Pasifik'te 7,5 büyüklüğünde deprem (Tsunami uyarısı)

Pasifik Okyanusu'nda Yeni Kaledonya yakınında şiddetli bir deprem meydana geldi.

Amerikan Jeoloji Araştırmaları Merkezi, Fransa'ya bağlı yeni Kaledonya'nın yaklaşık 155 kilometre açığında 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin okyanusta ve 10 kilometre derinlikte olduğu belirtilirken, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi de depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.

Depremin ardından Vanuatu ve Yeni Kaledonya'nın da içinde bulunduğu 1000 kilometrelik bölgede tsunami meydana gelebileceği belirtildi.