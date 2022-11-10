‘Passive House Designer’ Sertifikası Aldılar!

Özyalçın Construction Yeniliklerin Öncüsü Olmaya Devam Ediyor.

İnşaat sektöründe ilklerin öncüsü olan Özyalçın Construction Ltd. Enerji kaynaklarına ulaşmanın giderek daha da zorlaştığı günümüzde dünya genelinde hızla önem kazanan pasif evlerle ilgili ilk adımını attı.

Pasif Evler (Passive House), ısı ve enerji kaynaklarının tüketimini azaltmayı hedefleyen enerji verimli çevre dostu, ekolojik yapılardır. Özellikle son 20 yıldır dünyada ve de ülkemizde hızla önem kazanan bu yapı tiplerinde temel amaç, ısıtma ve soğutma enerjisi için yüksek tasarruf sağlamaktır. Bu binalar her iklim koşulunda yüksek düzeyde yaşam konforu sağlayarak ekonomik bir bina için gerçekçi ve uygun maliyetli çözümler sunmaktır.

Pasif ev kriterleri konut dışı binalarda okul, otel, ofis,market gibi yapılar içinde uygulamak mümkündür. Dünyada ilk kez 1991 yılında Almanya/ Darmstadt da uygulanan Pasif Ev konsepti, kompakt tasarımı, mükemmel ısı yalıtımı, hava sızdırmaz katmanı, ısı köprülerinden muaf yapı kabuğu, yalıtım değerleri yüksek kapı pencere sistemleri, mekanik ısı geri kazanımlı havalandırma sistemleri gibi birçok Pasif Ev kriterlerini sağlayarak ısıtma-soğutma, havalandırma, sıcak su ve elektrik tüketimini kapsayan birincil enerji talebini düşürerek normal yapılara oranla %90 enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Özyalçın Construction teknik departman yetkililerinden; Elektrik Mühendisi ve Elektrik İşleri Şefi İrfan ARSLANSOYU ve Mimar / Şantiye Şefi Kerim PALTACIGİL Pasif Ev Enstitüsü (PHI) tarafından akredite edilmiş Türkiye’deki tek kurs sağlayıcı kurum olan SEPEV tarafından düzenlenen ‘Sertifikalı Pasif Ev Tasarımcısı / Danışmanı’ eğitimlerini başarı ile tamamlayıp; Almanya da bulunan ‘’Passive House Institute’’sü tarafından düzenlenen sınavdan da yeterli puan toplayarak ülkemizin ilk Sertifikalı Pasif Ev Tasarımcısı ve Danışmanı ünvanlarını almaya hak kazandılar.

Pasif Ev Enstitüsü tarafından eğitilmiş sertifikalı tasarımcıları ile Pasif Ev kriterlerini sağalayacak binaların tasarım süreçleri konusunda çalışmalarına başlayan Özyalçın Construction yetkilileri; yeni inşaa edecekleri projelerinde Pasif Ev kriterlerini sağlayan binaların hayat bulması için sunacakları hizmetten heyecan duyduklarını ifade ettiler.

Özyalçın Şirketler Grubu Direktörleri Yağmur Özyalçın ve Yaprak Özyalçın alanında uzman personelin elde ettikleri başarılarından dolayı tebriklerini sunarak; inşaat sektöründe lider konumu ile yine KKTC’de ilk ve öncü olan çalışmaları ve projeleri ile adlarından sıkça söz ettirmeye devam edeceklerinin altını önemle çizdiler.

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10/11/2022 13:29