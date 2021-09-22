Pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu

Bir dönem çılgın hayatıyla gündemden düşmeyen, evlenip çocuk sahibi olduktan sonra durulan ünlü yıldız, 40'ıncı yaşını kutlarken bir kazaya kurban gidiyordu.

40'INCI YAŞINI KUTLARKEN KENDİNİ YAKIYORDU

Ünlü yıldız tam doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyerek söndürürken bir anda saçlarının uç kısımları tutuştu. Kısa bir şaşkınlığın ardından yanındaki aile üyeleri ve arkadaşlarının yardımıyla bu küçük yangın büyümeden söndürüldü.

TAM MUMLARI ÜFLERKEN

2000'lerin ilk yarısında çılgın yaşamıyla gündemde olan Nicole Richie, önceki gün 40'ıncı yaşını kutladı. Ailesinin ve yakın dostlarının yalnız bırakmadığı Richie'nin hayatındaki bu önemli gün için, üzerinde çocukluk fotoğrafının yer aldığı güzel bir pasta ısmarlandı. Gece hava karardıktan sonra Richie'nin ailesi ve yakın dostları açık hava kutlamasında buluştu. Richie de pastanın üzerine yerleştirilmiş olan mumları üfleyerek söndürmeye başladı. İşte beklenmedik kaza da o sırada meydana geldi

SAÇLARININ UÇ KISMI TUTUŞTU

Richie büyük bir keyifle mumlarını üflerken, açık bıraktığı saçlarının önce sağ, sonra da sol tarafının uç kısımları aniden tutuştu. Etrafındakilerin şaşkınlık dolu çığlıklarına Nicole Richie'nin çığlıkları da eklendi. Sonra Richie'nin saçlarındaki alevler kısa sürede söndürüldü. Grup, bu tatsız sürprizin ardından kutlamaya devam etti.

O GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

O anlarda çekilen videoyu Instgram hesabından paylaşan Richie'ye takipçilerinden hem "geçmiş olsun" hem de "yeni yaşın kutlu olsun" mesajları geldi. Birçok takipçisi Richie'ye iyi olup olmadığını sorarken, onlarca kişi de "kendine dikkat et lütfen" diye yazdı.

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22/09/2021 14:26