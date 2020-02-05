Patates adaptasyon deneme ekimi yapıldı

Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Türkiye’deki TAGEM’e bağlı Niğde Patates Araştırma Enstitüsü’nün ortaklaşa yürüttükleri milli çeşitlerin adaptasyon denemesi Beyarmudu bölgesinde üretici koşullarında gerçekleştirildi.

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, geliştirilen yerli ve milli 5 yeni çeşit patates ile ülkede yıllardır yetiştirilen spunta patatesin yer aldığı denemenin ilk ekimi, geçtiğimiz günlerde Türkmenköy İstasyonu’nda yapıldı.

Açıklamada, “Aynı denemenin daha sağlıklı sonuçlar vermesi için üretici koşullarında da denemeler yapılmaya başlandı” denildi.

05/02/2020 20:50