Patates beyanları incelendi

İlkbahar Patates Üretim Döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilen İlkbahar Patates alanları köy ve arazi bazında incelenerek çalışmalar tamamlandı.

Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan yazılı açıklamada askı listelerinin köy kahvehanesi veya köy muhtarlığında askıya alındığı, listelerin Cuma gününe kadar askıda kalacağı belirtildi.

Açıklamada askı Listelerindeki bulgulara itirazı olan üreticilerin 1 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabileceği dile getirildi.

“İtirazda bulunmak durumunda olan beyan yapan patates üreticilerinin ne şekilde itirazda bulunabilecekleri Askı Listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtilmiştir. İtirazlar Lefkoşa Merkez’de Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacaktır” denilen açıklamada askı listelerine itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulguların doğru kabul edileceği kaydedildi.

Komite tarafından patates olarak saptanan parsellerin 2021–2022 üretim yılında münavebe yapılmış parsel olarak işlem göreceği ifade edilen açıklamada “Bu parsellere tahıl ekilmesi halinde gübre kullanma mecburiyeti aranmayacağı” belirtildi.

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29/06/2022 14:42