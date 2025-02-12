Patates ekimi yapılan alanlar 17 Şubat’a kadar Genel Tarım Sigortasına bildirilmeli

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12/02/2025

Patates ekimi yapılan alanlar 17 Şubat’a kadar Genel Tarım Sigortasına bildirilmeli

Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince, ocakta patates ekimi yapılan arazilerin, 17 Şubat’a kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na bildirilmesi gerekiyor.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, 2025 Ocak’ta patates ekimi yapılan arazilerin en geç 17 Şubat’a kadar Genel Tarım Sigortası Fonu'na bildirilmesi gerektiği kaydedildi.

Patates başvuru formları Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edilebiliyor. 

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TAGS: Patates ekimi, Genel Tarım Sigortası
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