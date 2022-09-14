Patates ekimi yapılan arazilerin beyan edilmesi gerekiyor

Genel Tarım Sigortası Fonu, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ağustos, 2022 ayı içerisinde sonbahar ürünü patates ekimi yapılan arazilerin 15 Ekim’e kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilmesi gerektiğini duyurdu.

Yapılan duyuruda, patates başvuru formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edilebileceği kaydedildi.

Patates beyanı yapılan başvuru formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’nda teslim alma fişi karşılığında alınacağı da bildirildi.

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14/09/2022 12:25