Patates Ekimi Yapılan Arazilerin Bildirimi için Yarın Son Gün
Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürlüğü, Ağustos’ta patates ekimi yapılan arazilerle ilgili bildirimin yapılması için tanınan sürenin yarın dolacağını bildirdi.
14/10/2019
Müdürlükten yapılan açıklamada, Patates Başvuru Formları’nın Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım dairelerinden temin edilebileceği; üreticilerden başvuru formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’nda “Teslim Alma Fişi” karşılığında alınacağı belirtildi.
(ID/SEL)
14/10/2019 16:36