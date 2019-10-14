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Patates Ekimi Yapılan Arazilerin Bildirimi için Yarın Son Gün

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürlüğü, Ağustos’ta patates ekimi yapılan arazilerle ilgili bildirimin yapılması için tanınan sürenin yarın dolacağını bildirdi.

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14/10/2019

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Patates Ekimi Yapılan Arazilerin Bildirimi için Yarın Son Gün

Müdürlükten yapılan açıklamada, Patates Başvuru Formları’nın Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım dairelerinden temin edilebileceği; üreticilerden başvuru formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’nda “Teslim Alma Fişi” karşılığında alınacağı belirtildi.

(ID/SEL)

14/10/2019 16:36
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TAGS: patates ekimi, haber kıbrıs
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