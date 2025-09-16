Patates ekimi yapılan arazilerin son beyan tarihi 15 Ekim

Genel Tarım Sigortası Fonu, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ağustos ayında patates ekimi yapılan arazilerin Genel Tarım Sigortası Fonu’na 15 Ekim tarihine kadar beyan edilmeleri gerektiğini duyurdu.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman yaptığı açıklamada, beyan için gerekli patates başvuru formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu ve Tarım Daireleri’nden temin edilebileceğini belirtti.

Başvuru formlarıyla birlikte üretici belgelerinin de ibraz edilmesi gerektiğini kaydeden Kızılduman, patates beyanı yapılan Başvuru Formlarının, Genel Tarım Sigortası Fonu’nda teslim alma fişi karşılığında alınacağını da ifade etti.