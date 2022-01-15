Patlama 800 km'den duyuldu! Tsunami dalgaları kıyıyı vurdu

Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Tonga'da patlayan Hunga Tonga volkanı tsunamiye yol açtı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Cumartesi günü gerçekleşen patlamanın ardından tsunami uyarısı verildiğini bildiriyor.

Hunga Ha'apai adasındaki volkan Cuma günü erken saatlerde faaliyete geçti ve hemen sonrasında bilim insanları yanardağın yakınlarında büyük patlamalar, gök gürültüleri ve yıldırımlar gözledi.Uydu görüntüleri ise, devasa patlamanın ardından küllerin yaklaşık 5 kilometre yüksekliğe çıktığını ve beyaz dumanın yüksekliğinin ise 20 kilometreyi bulduğunu gösterdi.

Kulakları sağır eden patlamayla birlikte kıyıya doğru ilerleyen dalgalar da yine uydu görüntülerine yansıdı ve söz konusu kayıtlar sosyal medyada viral hale geldi.

Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, patlamanın 800 kilometre uzaklıktaki bir diğer adalar ülkesi Fiji'de yüksek gök gürültüsü şeklinde duyulduğunu duyurdu.

KRAL TAHLİYE EDİLDİ

Tsunami uyarısı veren Tonga Meteoroloji Servisi, dalgaların tüm ülkeyi etkileyeceğini belirtti. Komşu ülke Fiji'de de yetkililer tsunami uyarısı yayınladı ve tehlikeli dalgaların kıyıya yaklaştığını açıkladı.

Tongalılar kıyıdan yüksek yerlere kaçıyor. Yerel medya, Tonga Kralı Tupou VI'nın okyanus kıyısında bulunan sarayından polis ve askerlerin yer aldığı bir konvoy tarafından tahliye edildiğini aktarıyor.

Patlamayla birlikte halktan kapalı alanlarda kalmaları ve dışarıda maske takılması istenmişti. Ancak kıyıyı vuran tsunami dalgaları tüm tablonun değişmesine yol açtı.

Tsunami uyarısı nedeniyle kamu kurumları kapatılırken, memurlara evlerine dönmeleri talimatı verildi. Avustralya Meteoroloji Bürosu, Tonga'nın başkenti Nukualofa'ya 1,2 metrelik tsunami dalgalarının ulaştığını açıkladı.

Dr. Faka'iloatonga Taumoefolau adlı Twitter kullanıcısı kıyıya vuran tsunami dalgalarının yer aldığı bir video paylaştı, kül yağmurunun yanı sıra gökyüzünden küçük taşların da yere düştüğünü yazdı.

Tonga'ya 2 bin 300 kilometre uzaklıkta bulunan Yeni Zelanda'da da tahmin edilemez dalgalar bekleniyor. Yetkililer, güçlü ve alışılmadık deniz akıntılarının da görülebileceğini söylüyor.

Hunga Tonga Yanardağı'nda 2021'in son günlerinde küçük patlamalar yaşanmıştı ancak Cuma günü gerçekleşen patlama yedi kat daha güçlüydü ve yeryüzünü titredi.

PATLAMA ADAYI BATIRMIŞTI

Tonga Takımadaları'nda Kasım 2019'da patlayan bir denizaltı yanardağı, krallığı oluşturan 172 adadan birini batırmıştı. 18 gün boyunca faal olan denizaltı volkanı, sonunda infilak etmişti.

Yanardağın püskürttüğü lavlardan, batan adanın üç katı büyüklüğünde yeni bir ada oluşmuştu. 100 metre genişliğinde ve 400 metre uzunluğundaki yeni ada, batan Lateiki Adası'nın 120 metre batısında ortaya çıkmıştı.

Yaklaşık 170 adanın meydana getirdği Tonga Krallığı, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor.

Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

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15/01/2022 13:59