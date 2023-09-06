Patlamayla ilgili bir kişi tutuklandı

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06/09/2023

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Patlamayla ilgili bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Emlak Dünyası isimli iş yerinde dün akşam meydana gelen patlama olayıyla ilgili Murat Şerifoğlu tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlıya iki gün tutukluluk verildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Emlak Dünyası isimli iş yerine patlayıcı maddeyle hasar verilmesi meselesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlı olarak görülen Murat Şerifoğlu (E-39) tutuklanarak, Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı. Zanlı aleyhinde iki gün tutukluluk emri alındı.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

06/09/2023 10:05
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TAGS: Murat Şerifoğlu
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