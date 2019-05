Patlamış mısır kilo aldırır mı?

Patlamış mısır diyet programlarına eklenmesi önerilen besinlerden biridir. Tok tutmaya ve iştahın kapanmasına yardımcı olur. Kilo verme sürecinde atıştırmalık olarak mısır tüketilmesi yemek yeme isteğinin azalmasını sağlar. İşte patlamış mısırın kilo verirken sağladığı faydalar...

– Patlamış mısır büyük oranda posa içerir. Bu nedenle glisemik anlamda etkisi de azdır.– Kilo vermek için yağsız ve tuzsuz patlamış mısır tüketilmesi önerilir. Her gün düzenli olarak bir kase kadar tüketilebilir.

– Yemeklerden önce tüketildiğinde ve bir bardak su içildiğinde mısırlar midede şişer. Bu da tokluk hissi yaratır. Daha az yemek yeme isteği oluşacağı için zayıflamaya yardımcı olacaktır.

– Abur cubur ve yağlı atıştırmalıkların tüketilmesi kilo vermeyi zorlaştırır. Aksine kilo alınmasına neden olabilir. Bu atıştırmalık yerine de öğün aralarında patlamış mısır tüketilebilir.

– Yağsız ve tuzsuz patlamış mısırın 1 bardağında yaklaşık 33 kalori vardır.– Hazır patlamış mısır tüketilmemelidir. Bu tür hazır gıdaların içerisinde trans yağlar ve zararlı kimyasallar olabilir. Bu nedenle evde patlatılması önerilir.

– 1 kase patlamış mısırda 1 gram lif vardır. Lif vücudun tam sindiremediği bir karbonhidrat türüdür. Bu nedenle yavaş sindirilir. Mısır tüketildiğinde mısırla birlikte diğer besinler de iyice sindirilecektir. Sindirim sisteminin daha iyi işlemesini sağlar. Böylece kilo verme sürecini de hızlandırır.

– Kilo vermeye çalışıldığında tüketilen kalori miktarının azaltılması gerekir. Gün içerisinde alınan kalori miktarı düşük tutulmalıdır. Her gün öğün aralarında atıştırma için 100 ila 300 kalori ayrılmalıdır. Ancak genellikle atıştırmalıkların kalorileri fazladır. Patlamış mısır ise düşük kaloriye sahip olduğu için başka atıştırmalıkların da tüketilmesine olanak tanır.

– Patlamış mısır, düşük kalorili bir besin olsa da çok fazla tüketilmemelidir. Her besinde olduğu gibi fazlası başta sindirim sistemi olmak üzere vücuda zarar verebilir. Ayrıca kilo vermeyi de zorlaştırır.– Kilo verme sürecinde kalori sayımı yapılması etkili sonuçlar alınmasını sağlayacaktır. Zayıflamak için alınan kalori miktarının yakılan kalori miktarından az olması gerekir.

Patlamış mısır ile kilo vermek için sadece mısır tüketilmesi yeterli değildir. Aynı zamanda bir diyet programına da uyulmalıdır. Taze sebze ve meyvelerden oluşan bir beslenme planı oluşturulabilir. Brokoli, marul, ıspanak ve brüksel lahanası gibi sebzeler beslenme düzenine eklenebilir. Ayrıca muz dışındaki meyveler de mutlaka tüketilmelidir.

Yağsız et ürünleri ile balık her hafta 3 porsiyon kadar tüketilmelidir. Yağlı ve kızartma gıdalar ile işlenmiş besinlerden ise uzak durulmalıdır. Her gün düzenli olarak 3 litre kadar su içilmesi önerilir. Su tüketiminin fazla olması yağ yakımını hızlandırır. Ayrıca patlamış mısır tüketimi ile birlikte mısırın şişmesini sağlayarak tokluk hissini de artırır. Suyun yanı sıra gazlı ve asitli içecekler yerine bitki çayları da tüketilebilir. Özellikle metabolizmayı hızlandıran anason, rezene ve papatya çayı da tüketilebilir.

Beslenme düzenine dikkat edildiği kadar düzenli egzersiz de yapılmalıdır. Her gün 30 dakikalık yürüyüş yapılabilir. Ayrıca haftada 3 ya da 4 gün kadar kardiyo ve ağırlık egzersizleri yapılabilir. Bölgesel yağlanma söz konusu olduğunda yağ birikimi olan alanlardaki kasları çalıştıran egzersizler yapılabilir. Yüzme ve bisiklet egzersizleri de zayıflamak için etkili olacaktır.

Kişiye uygun bir diyet programı için bir diyetisyene başvurulabilir. Egzersiz planı için ise spor salonuna gidilebilir. Egzersiz ve dengeli beslenme bir arada yürütülmelidir. Beslenme düzenine eklenen patlamış mısır ile zayıflamak için içerisine tuz ve yağ eklenmeden tüketilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Yağlı ve tuzlu tüketilmesi vücutta su tutulmasına neden olarak daha fazla kilo alınmasına sebebiyet verebilir.