Patrick Kluivert kulüp rekorunu kırdı, Vincenzo Montella'yı solladı

Adana Demirspor, teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde skorer oyunuyla dikkat çekiyor. Patrick Kluivert, ligde ilk 7 hafta sonunda 18 gol atarak kulüp rekorunu kırdı ve Vincenzo Montella'yı solladı.

Vincenzo Montella sonrası Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Patrick Kluivert, Mavi Şimşeklerdeki macerasına iyi bir giriş yaptı.

PATRICK KLUIVERT'TAN REKOR PERFORMANS



Skorer oyunuyla dikkat çeken Patrick Kluivert'ın öğrencileri, Adana Demirspor'un lig tarihindeki en golcü sezon başlangıcını yapmış durumda.

7 HAFTADA 18 GOL



Son olarak Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Adana Demirspor, 7. hafta sonunda gol sayısını 18'e çıkardı ve söz konusu periyotta kulüp rekorunu kırdı.

VINCENZO MONTELLA'YI GERİDE BIRAKTI



Öte yandan Patrick Kluivert, Adana Demirspor'da kendisi gibi iyi bir sezon geçiren Vincenzo Montella'yı da gol sayısında geride bıraktı.

Vincenzo Montella geçtiğimiz sezon Süper Lig'in ilk 7 haftalık periyodunda 16 gol atma başarısı göstermişti.



Patrick Kluivert yönetiminde Adana Demirspor'un Süper Lig'in ilk 7 haftasında aldığı sonuçlar şöyle:

1. hafta: Adana Demirspor 2-1 Çaykur Rizespor

2. hafta: Ankaragücü 1-1 Adana Demirspor

3. hafta: Hatayspor 3-3 Adana Demirspor

4. hafta: Adana Demirspor 3-0 Pendikspor

5. hafta: Kasımpaşa 2-1 Adana Demirspor

6. hafta: Adana Demirspor 4-2 Beşiktaş

7. hafta: Adana Demirspor 4-0 Alanyaspor