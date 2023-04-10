Patronunu tornavidayla yaralamıştı, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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10/04/2023

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Patronunu tornavidayla yaralamıştı, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Güzelyurt’ta çarşıda bulunan bir dükkanda, kamera sistemi takmaya giden iş vereni Oğuz Uncu’yu vücudunun muhtelif yerlerini tornavidayla yaralayan Hasan Kavuzkoz’un aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Barkın açıkladı. Barkın, sanığın aleyhine getirilen Ağır Yaralama suçunun çok ciddi bir suç olduğunun altını çizdi. Vedia Berkut Barkın, sanığın işvereninş soymak amacıyla vücuduna 9 kez tornavida saplayarak ağır yaralamasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Barkın, kamu yararı gereği sanığa caydırıcı ve ibret verici bir ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Barkın, sanığa oybirliği ile 8 yıl  hapis cezası verdiklerini açıkladı.

10/04/2023 14:47
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TAGS: Hasan Kavuzkoz, haber, Oğuz Uncu
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