Paul Dwyer konserine yoğun ilgi

Tatlısu Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali, dün akşam gerçekleşen üçüncü gecesinde Uluslararası Halk Dansları, illüzyon şov, Make-Up profesyonel makyaj sanatı Afrika akrobasi şovu ünlü İskoç sanatçı Paul Dwyer grup The Bandits konseri ile devam etti.

Yusuf Hüdan anısınadüzenlenen Offroad yarışmasında birinci olanlara kupaları verildi.

Katılımın yoğun olduğu festivalde Uluslararası Halk Dansları, Afrika akrobasi şovu büyük beğeni topladı.

Paul Dwyer İlk Kez Tatlısu'da Sahne Aldı

Ünlü İskoç sanatçı ilk kez Paul Dwyer Kıbrıs’ta sahne aldı. Paul Dwyer ve grup The Bandits ile birlikte türkçe şarkılar seslendirdi. Sanatçı gecede Nursena Demir ile Mağusa Limanı ve Dilirga şarkılarını söyledi.

Konser sonunda Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Paul Dwyer’e plaket takdim etti. (MHA)