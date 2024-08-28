Paul Onuachu, Trabzonspor'a rekorla geliyor!

Forvet transferinde artık son viraja girildi... Trabzonspor, Paul Onuachu'da taraftarına müjdeli haberi vermek istiyor. Southampton, aylardır 10 milyon euro'da diretirken, bordo-mavililer bonuslarla 7 milyon euro'ya çıkmıştı. Yönetim, 1 Eylül'de İngiltere başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde transfer dönemi sona ereceği için geçen sezonki gibi Onuachu transferinde mutlu sona ulaşacağını düşünüyor. 3 gün kala 2.01'lik santrfor için şartları zorlayan Trabzonspor, özellikle hafta sonuna doğru Premier Lig ekibinden olumlu geri dönüş bekliyor.

EN PAHALI İSİM 6.9 MİLYON EURO İLE WARIS

Southampton kulübüne bu 3 günlük periyotta sürpriz bir teklif gelmezse, masada en güçlü aday olarak Trabzonspor kalacak. İngiliz ekibi, ligde Paul Onuachu'ya 1 dakika bile şans vermezken, kulübün internet sitesindeki geniş kadroda dahi Nijeryalı yıldızın ismi yer almıyor. Fırtına, Cham transferinde olduğu gibi Onuachu'da da ısrarlı bekleyişinin sonuç vereceğini düşünüyor. 30 yaşındaki forvet, Karadeniz devinin en pahalı transferi olarak tarihe geçecek. Fırtına şu ana kadar en çok bonservis ücretini 6.9 milyon euro ile Majed Waris'e ödemişti.

İŞTE TRABZONSPOR'UN EN PAHALI TRANSFERLERİ

1- MAJEED WARİS

(6.9 MİLYON EURO)

Trabzonspor transfer tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcu olan Ganalı forvet Majeed Waris, 2014- 15 sezonunda Spartak Moskova'dan alındı. Bordo-mavili formayla 29 maçta 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyen Waris, daha sonra 4.73 Milyon euro karşılığında Lorient'e transfer oldu.

2- GÖKHAN ÜNAL

(6.2 MİLYON EURO)

Karadeniz devinin en pahalı transferleri listesindeki tek Türk futbolcu olan Gökhan Ünal, 2008- 09 sezonunda Kayserispor'dan transfer edildi. Bordo-mavili takımda 54 maçta 19 gol ve 17 asist üreten Gökhan, sonrasında Fenerbahçe'ye 3.2 milyon euro ve Burak Yılmaz takası ile transfer oldu.

3- ADRİAN MİERZEJEWSKİ

(5.25 MİLYON EURO)

Polonyalı yıldız Adrian, 2011-12 sezonunda Polonia Varşova'dan transfer edildi. Trabzonspor'da 115 maçta 20 gol ve 29 asistlik etkileyici bir performans sergileyen Adrian, 3.2 milyon euro karşılığında Al-Nassr'a transfer oldu.

4- ANDREAS CORNELİUS

(5.12 MİLYON EURO)

Danimarkalı golcü Andreas Cornelius, 2021-22 sezonunda Parma'dan transfer edildi. Trabzonspor'da 49 maçta 20 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyen Cornelius, takımın şampiyonluk yaşamasının ardından 6 milyon euro karşılığında Kopenhag'a transfer oldu.

5- DİDİER ZOKORA

(5 MİLYON EURO)

Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Didier Zokora, 2011-12 sezonunda Sevilla'dan transfer edildi. Trabzonspor'da 101 maçta sahaya çıkan Zokora, 4 asist üretti ve takımdan ayrıldıktan sonra futbolu bıraktı.

6- JURAJ KUCKA

(5 MİLYON EURO)

Slovak orta saha, 2017-18 sezonunda Milan'dan transfer edildi. Trabzonspor'da 38 maçta 3 gol ve 7 asist üreten Kucka, daha sonra 6.4 milyon euro karşılığında Parma'ya tansfer oldu.

7- OSCAR CARDOZO

(5 MİLYON EURO)

Paraguaylı forvet Oscar Cardozo, 2014-15 sezonunda Benfica'dan transfer edildi. Trabzonspor'da 64 maçta 27 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyen Cardozo, 2.4 Milyon euro karşılığında Olympiakos'a transfer oldu.

8- YURİY KALİTVİNTSEV

(4.5 MİLYON EURO)

Ukraynalı orta saha Yuriy Kalitvintsev, 1998-99 sezonunda Dinamo Kiev'den transfer edildi. Trabzonspor'da 14 maçta 1 gol ve 2 asist üreten Kalitvintsev, daha sonra CSKA Kyiv'e bedelsiz olarak transfer oldu

9- BATİSTA MENDY

(4.4 MİLYON EURO)

Trabzonspor Fransız orta saha Batista Mendy için Angers'a 4.4 milyon euro ödedi. Mendy, şu ana kadar bordo-mavililerin en başarılı isimlerinden.

10- EDİN VİŞÇA

(4.3 MİLYON EURO)

Boşnak sağ kanat Edin Vişça, 2021- 22 sezonunda Başakşehir'den transfer edildi. Trabzonspor'da şu ana kadar 85 maça çıkıp 15 gol ve 30 asist üreten Boşnak sağ kanat, takımın önemli oyuncularından biri haline geldi