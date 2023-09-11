Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı

Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta oynanan Udinese-Juventus maçından sonra yapılan doping testi pozitif çıktı. Türkiye'de Galatasaray'a transfer ihtimali konuşulan oyuncuya doping testinden kötü haber geldi.

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11/09/2023

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Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı

İtalyan devi Juventus'un yıldız futbolcusu Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta oynanan Udinese-Juventus maçından sonra yapılan doping testi pozitif çıktı. Fransız yıldız, o maçta forma giymemişti.

Galatasaray'a Transfer olabileceği konuşulan oyuncu, İtalyan basınında yer alan habere göre doping testinden geçemedi. 

Doping testi pozitif çıktı

Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maçın ardından yapılan doping testi pozitif çıktı.

Ligin ilk haftasında oynanan mücadeleyi Juventus 3-0'lık net skorla kazanırken yıldız futbolcu Pogba ise o maçta forma giymemişti.

30 yaşındaki futbolcunun, bu maçta süre almamasına rağmen büyük bir ceza alabileceği kaydedildi.

11/09/2023 20:30
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TAGS: Paul Pogba’nın doping testi pozitif çıktı
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