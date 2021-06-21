Paul Walker'ın Hızlı ve Öfkeli'de kullandığı araba 550 bin dolara satıldı

Paul Walker'ın birinci ve ikinci Hızlı ve Öfkeli filmlerinde kullandığı, bir Toyota Supra, girdiği açık artırmada 550 bin dolara alıcı buldu.

Merkezi ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan bir otomobil müzayede şirketi olan Barrett-Jackson, 2021 Barrett-Jackson Las Vegas müzayedesi sırasında koleksiyonundaki birbirinden değerli otomobilleri açık artırmaya çıkardı ve özel koleksiyon araçları için beklentileri aşan fiyatlarda alıcı buldu.

Barrett-Jackson'ın son müzayedesinde en çok dikkat çeken model hiç şüphesiz ilk iki Hızlı ve Öfkeli filminde Paul Walker tarafından kullanılan 1994 Toyota Supra oldu. Özel bir gövde kitine sahip olan araç, iç ve dış çekimlerde kullanılmış olsa da hiçbir yarış sahnesinde yer almamıştı

Serinin ilk filminin vizyona girmesinin üzerinden tam 20 yıl geçmiş olması ve Hızlı ve Öfkeli 9'un bu hafta seyircilerle buluşacak olması, bu özel Supra'nın oldukça yüksek bir fiyata satılmasını garanti ediyordu ancak sonuç, beklentileri dahi aşmış durumda.

2005 yılında gerçekleştirilen bir açık artırmada yine Hızlı ve Öfkeli serisinde kullanılan bir Toyota Supra, 185 bin dolara alıcı bulmuştu. Ancak yeni Hızlı ve Öfkeli filminin oluşturduğu 'hype' ile birlikte Paul Walker'ın 'Candy Orange' rengindeki 1994 Supra modeli, tam 550 bin dolar karşılığında satıldı.

Bu habere tepkiniz:



21/06/2021 13:39