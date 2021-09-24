Paulo Coelho, Okçu'nun Yolu kitabını Mete Gazoz'a adadı

Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, 'Okçu'nun Yolu' adlı yeni kitabını okçuluk branşında Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'a adadı.

ads ads ads ads
24/09/2021

ads
ads
ads
Paulo Coelho, Okçu'nun Yolu kitabını Mete Gazoz'a adadı

Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, 'Okçu'nun Yolu' adlı yeni kitabını okçuluk branşında Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'a adadı.

‘Simyacı’ başta olmak üzere dünyaca ünlü kitapların Brezilyalı yazarı Paulo Coelho, yeni kitabı Okçu’nun Yolu (The Archer) adlı kitabını altın madalya kazanan Mete Gazoz'a adadığını açıkladı.

Coelho, Instagram hesabından yapıtğı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Mete Gazoz... Bu, sana adadığım ilk kitabım. Okçuluğun dahisi."

Ünlü yazar, yeni kitabı “Okçu’nun Yolu”nu Mete Gazoz için imzaladı.

24/09/2021 10:27
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Paulo Coelho, Okçu, Okçu’nun Yolu, kitap, haberkıbrıs,
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.