Paulo Coelho, Okçu'nun Yolu kitabını Mete Gazoz'a adadı
Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, 'Okçu'nun Yolu' adlı yeni kitabını okçuluk branşında Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'a adadı.
24/09/2021
Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, 'Okçu'nun Yolu' adlı yeni kitabını okçuluk branşında Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'a adadı.
‘Simyacı’ başta olmak üzere dünyaca ünlü kitapların Brezilyalı yazarı Paulo Coelho, yeni kitabı Okçu’nun Yolu (The Archer) adlı kitabını altın madalya kazanan Mete Gazoz'a adadığını açıkladı.
Coelho, Instagram hesabından yapıtğı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Mete Gazoz... Bu, sana adadığım ilk kitabım. Okçuluğun dahisi."
Ünlü yazar, yeni kitabı “Okçu’nun Yolu”nu Mete Gazoz için imzaladı.