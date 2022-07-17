Pawel Fajdek üst üste 5. kez dünya şampiyonu

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Polonyalı Pawel Fajdek, erkekler çekiç atmada altın madalya kazandı. Böylece Fajdek, üst üste 5. kez dünya şampiyonu oldu

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17/07/2022

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Pawel Fajdek üst üste 5. kez dünya şampiyonu

ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonada erkekler çekiç atma finali yapıldı.

Fajdek, 81,98 metrelik atışıyla altın madalyaya ulaşarak üst üste 5. kez dünya şampiyonu oldu.

Müsabakada Polonyalı Wojciech Nowicki, 81,03 metreyle gümüş, Norveçli Eivind Henriksen ise 80,87 metreyle bronz madalya elde etti.

17/07/2022 14:44
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TAGS: Pawel Fajdek
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