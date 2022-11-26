Paxlovid tedavisi Güney Kıbrıs’a da gidiyor

AB’nin Acil Sağlık Durumlarına Hazırlık ve Müdahale Otoritesi’nin (HERA) aralarında, ciddi rahatsızlık geçirme tehlikesi altındaki Covid-19 hastalarında kullanılacak bir SARS-CoV2 porteaz inhibitörü tedavisi olan Paxlovid’in Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu 13 AB üyesi tarafından toplu tedariki için Pfizer şirketi ile anlaşma yaptığı bildirildi.

Alithia’nın “Paxlovid Tedavisi Kıbrıs’a Geliyor.. Ciddi Covid-19 Vakaları İçin” başlıklı haberine göre 12 aylık çerçeve anlaşması uyarınca AB üyesi ve aday ülkeleri toplam 3 milyon 427 bin 517 adet draje şeklinde ağızdan alınan 5 günlük Paxlovid tedavi paketi alabilecek.

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26/11/2022 14:32