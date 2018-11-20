Pay.Web.Tr Ucuz Fiyat Garantisi ile Paykasa Al

Kredi ve banka kartı gibi ödeme yöntemleri yerine Paykasa al. Bu şekilde kendinizi bir çok şekilde korumuş olursunuz bunun için daha mantıklıdır. Çünkü sistem ekstra bir ücret gerektirmemekte ve kredi kartı ekstresi gibi kişisel bilgileri paylaşan, alışverişin tutarlarını gözler önüne seren fişleri bünyesinde bulundurmamaktadır.

Paykasa Alımı Kolay ve Hızlı

Paykasa sistemini kullanan e-ticaret ve diğer alışveriş platformlarında sanal kartınızla zahmetsizce ödemelerinizi tamamlayabilir ve kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi çalınma ve kaybolma riskinden uzak tutabilirsiniz.Yıllar içersinde alışveriş yapabileceğiniz binlerce e-ticaret siteside kullanıma girmiştir. İşlemler döviz kuru üzerinden yapılıp almak istediğiniz miktarı siz belirlersiniz. Doviz kurundan olan kart alımınızı kur üzerinden TL bazında satın alırsınız. Bu sebeple temin fiyatları günlük döviz kuruna göre değişim göstermektedir. Bu nedenden dolayı güvenilir ve ucuz fiyatlar sunan bayiiler ile çalışmaya özen gösterin. Pay.web.tr sizlere kolay ve hızlı birşekilde işlemlerinizi gerçekleştirmenizi sağlar Günün kurunu alım işlemi yapmadan kontrol edin. Ön ödeme kartları kullanım kolaylığı sunmanın ötesinde kullanıcılara bütçelerine göre seçenekler sunmaktadır. 10 Euro’dan başlamak üzere 1000 Euro’ya kadar alım yapabilir, dilediğiniz zaman bu miktarı bozdurabilirsiniz.

Paykasa fiyatları güncel kur üzerinden işlem görür.

Kullanımı oldukça yaygın olan Paykasa kartın en önemli avantajlarından bir tanesi size özel bir kart olmasıdır. Kullanmadan önce miktarını belirlediğiniz için borç, kart aidatı, dolandırılma gibi dertleri yoktur. Sitemizdeki satın al butonuna tıklayarak 10 euro’dan 1000 euro’ya kadar seçenekleri olan kart bakiyesini belirliyorsunuz. Kartı satın almak için sitemiz üzerinden satın al işlemlerine devam edebilir ya da canlı destek ekibimizle iletişim kurup size gönderilen hesap numarasına havale/eft yapıp satın alma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Dakikalar içerisinde kartınızın bilgileri size gönderilir ve güvenli alışverişin tadını çıkarabilirsiniz. Ucuz Paykasa fiyatları için bizimle iletişime geçin.

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