Payet'in kariyer gecesinde Marsilya'ya şok!

13. dakikada Cedric Avinel'in ceza sahası içinde topa elle dokunmasına hakem penaltı dedi. İki dakika sonra beyaz noktasına giden Dimitri Payet, kaleci Benjamin Leroy'u çaresiz bıraktı ve Marsilya'yı 1-0 öne geçirdi.



Bu gol Payet'i Fransa Ligi tarihine geçirdi. 35 yaşındaki oyuncu, Ligue1 tarihinde hem 100 gol hem de 100 asist (112) barajını aşan ilk isim oldu.



Konuk ekip eşitlik için fazla beklemedi. 25. dakikada Bevic Moussiti-Oko ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi.



İkinci yarıya Marsilya şanssızlıkla başladı. Marsilya ceza sahası içine gelen topu Leanorda Balerdi uzaklaştırmak istedi; ancak top kendi kalesine gitti ve Ajaccio 2-1 öne geçti.



Milli futbolcu Cengiz Ünder, 57. dakikada Dimitri Payet'in yerine oyuna dahil oldu.



Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Ajaccio, sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Haftaya lider PSG ile oynayacak lig ikincisi Marsilya, 23 puanda kaldı. Küme düşme hattındaki Ajaccio ise bu sezon ikinci galibiyetili aldı ve puanını 7'ye çıkardı.

Bu habere tepkiniz:



09/10/2022 11:38