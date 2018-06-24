Son yıllarda çokça tercih edilen ön ödemeli sanal kartlar arasında bulunan Paykasa, aynı zamanda farklı özellikleri ve güvenli alışveriş imkanlarıyla bilinmektedir. Paykasa ile çeşitli online alışverişler yapılabilir, Paykasa bozdurma işlemleriyle de hesapta bulunan bakiyenin alınmasını sağlanabilmektedir. Paykasa alım işlemleri kolaylıkla elde edilirken aynı zamanda kullanımlarında bulunan pratiklik de tercih edilmelerinde belirleyici olmaktadır.

Ön ödemeli sanal kart olan Paykasa Kart alımları bayilik hizmetleri sağlayan internet siteleri üzerinden gerçekleşmektedir. Sitelerde bulunan farklı tutarlardaki kartların alım süreçleri birkaç dakika içinde tanımlanırken hiçbir kişisel veriye gerek yoktur. Ayrıca birden fazla kart alımı yapılabildiği gibi Euro cinsine sahip kartların tercihleri de kişiye aittir. Bayiliklerin güvenilir ve tanınır olması ise gerekli durumların başında gelmektedir. Çünkü yapılabilecek Paykasa alım işlemleri ya da Paykasa bozdurma işlemleri sırasında çeşitli olumsuzluklar yaşanabilmektedir. Kart ücretinin ödemesi yapılırken 16 haneden oluşan pin kodu kişiye verilmektedir. Uygun olan internet sitelerinde bu pin kodu kullanımıyla ürün alımı yapılırken farklı kullanımları da söz konusudur. İnternet sitesinde ödeme araçlarında Paykasa tercihi yapılırken sonrasında belirtilen yere pin kodunun girilmesi yeterli olmaktadır. Hiçbir banka üzerinden hizmet sağlamamasından dolayı kısa süre içinde işlemler gerçekleşirken kişisel veri kullanımı ya da komisyon ücret alımları da yoktur.

Kartta bulunan bakiyenin tamamı ya da bir bölümü kullanılabildiği gibi kalan ek tutarların çekim işlemleri ise yine bayilik hizmeti veren internet siteleri üzerinden gerçekleşmektedir. Kalan bakiyenin istendiği zaman nakit olarak alımı sağlanmaktadır. Paykasa bozdurma olarak tanımlanan bu işlem için öncelikle bir bayi tercihi yapılmaktadır. Daha sonrasında karta ait pin kodu verilirken tutar hesaplaması sağlanmaktadır. Euro kuruna ait tutarların güncel döviz kurundan çevrimi yapılarak belirtilen hesaba aktarım mümkün olmaktadır. Çok kısa bir süre içinde Paykasa bozdurma işlemi yapılırken tutarın nakit kullanımı söz konusu olmaktadır. Bu işlem sonrasında kart içinde bakiyenin kalmamış olmasından dolayı kullanımı da iptal olmaktadır. Böylelikle tek kullanımlık pin kodunun geçerliliği sona ererken aynı zamanda güvenlikli yapısı da tamamlanmaktadır. Bozdurma işlemlerinde hiçbir ek ücret ödenmesine gerek yoktur. Çok kolay bir şekilde tutarın hesaplaması yapılabilir. Ancak sitenin güvenilir olması ve döviz kuruna göre farklı fiyatlandırmalara sahip olabilmesi ihtimal dahilindedir. Güncel bozdurma kurlarınız https://www.paykasacardal.com/ adresinden takip edebilirsiniz.