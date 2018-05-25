Pazar Günü Akıncılar Tünel'de drag yarışı var

“Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu organizasyonunda, 27 Mayıs 2018 Pazar günü, 12:00-22:00 saatleri arasında Akıncılar Köyü, Tünel Yolunun 2 Km’lik bölümde, “Tünel Yolu Drag” yarışması düzenlenecektir. Söz konusu yarış için, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü, 16:00-21:00 saatleri arasında test sürüşleri ve sıralama turları yapılacaktır.

Her iki tarih ve saatte, yarış esnasında trafik akışı tek şeritten verileceğinden bu güzergahı kullanacak sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.