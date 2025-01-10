Pazar ve pazartesi günleri hafif yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde havanın genellikle parçalı bulutlu olacağını, pazar ve pazartesi günleri ise hafif yağmur beklendiğini belirtti.

Dairenin 11-17 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava 12 Ocak Pazar ve 13 Ocak Pazartesi günleri yer yer hafif yağmurlu, geriye kalan zamanlarda ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar periyodun ilk günlerinde Kuzey ve Doğu, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.