Pazartesi Günü Üç Okulda Uyarı Grevi Yapılacak

Kamu-İş, Pazartesi günü Lefkoşa’da Değirmenlik Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi ve Gönyeli İlkokulu’nda grev kararı aldığını duyurdu. Yaptığı yazılı açıklamayla Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümete seslenen Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaptıkları tüm çağrılara duyarsız kalındığını açıkladı. Serdaroğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetin başlatmış olduğu emek sömürüsüne seyirci kalamayacağımızı bilsinler” dedi.

MOBİNG VE TEHDİTLER SÜRÜYOR

Serdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda önceden taşeron işçisi olarak çalışan ve şu anda Kamu-İş’in üyesi olan çalışanlara yapılan mobing ve tehditlerin hala daha devam ettiğini görmekteyiz. Milli Eğitimi Bakanlığı bu konuda uyarmamıza rağmen şikayetlee duyarsız kalıyor. Pazartesi günü Lefkoşa’da belirlediğimiz üç okul olan Pazartesi günü ilk etapta Değirmenlik Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi ve Gönyeli İlkokulu olmak üzere üç okulda uyarı grevi yapıyoruz.

GREV ADA GENELİNE YAYILABİLİR

Çalışma barışının bir an önce sağlanması için yapılan bu uyarıya hükümet duyarsız kalmaya devam edip, çalışanlara mobing yapanlara seyirci kalmaya devam ederlerse eylemlerimiz genişleyerek ada genelinde tüm okullara yansıyacaktır. Bu konuda oluşacak olan mağduriyetlerden sendikamız sorumlu değildir. Tüm sorumluluk Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümete aittir. Kamuoyuna duyurulur.”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, okullarda hademe olarak görev yapan üyelerine yapılan mobing ve tehdidin devam ettiğini belirterek, aldıkları kararı açıkladı:

KAMU-İŞ PAZARTESİ GÜNÜ ÜÇ OKULDA UYARI GREVİ YAPACAK

Kamu-İş, Pazartesi günü Lefkoşa’da Değirmenlik Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi ve Gönyeli İlkokulu’nda grev kararı aldığını duyurdu. Yaptığı yazılı açıklamayla Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümete seslenen Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaptıkları tüm çağrılara duyarsız kalındığını açıkladı. Serdaroğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetin başlatmış olduğu emek sömürüsüne seyirci kalamayacağımızı bilsinler” dedi.

MOBİNG VE TEHDİTLER SÜRÜYOR

Serdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda önceden taşeron işçisi olarak çalışan ve şu anda Kamu-İş’in üyesi olan çalışanlara yapılan mobing ve tehditlerin hala daha devam ettiğini görmekteyiz. Milli Eğitimi Bakanlığı bu konuda uyarmamıza rağmen şikayetlee duyarsız kalıyor. Pazartesi günü Lefkoşa’da belirlediğimiz üç okul olan Pazartesi günü ilk etapta Değirmenlik Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi ve Gönyeli İlkokulu olmak üzere üç okulda uyarı grevi yapıyoruz.

GREV ADA GENELİNE YAYILABİLİR

Çalışma barışının bir an önce sağlanması için yapılan bu uyarıya hükümet duyarsız kalmaya devam edip, çalışanlara mobing yapanlara seyirci kalmaya devam ederlerse eylemlerimiz genişleyerek ada genelinde tüm okullara yansıyacaktır. Bu konuda oluşacak olan mağduriyetlerden sendikamız sorumlu değildir. Tüm sorumluluk Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümete aittir. Kamuoyuna duyurulur.”

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16/09/2022 14:02