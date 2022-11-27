Pazartesi sendromunu yenmenin 10 yolu

Her pazartesi öncesi büyük bir mutsuzluk ve stres mi hissediyorsunuz? O zaman siz de pazartesi sendromundan muzdaripsiniz. Dinlendiğiniz o eğlenceli iki günün ardından gelen pazartesi, tüm motivasyonunuzu düşürse de enerjinizi artıracak birkaç yol var. İşte pazartesi sendromunu üzerinizden atmanıza yardımcı olacak birkaç yol..

HAFTASONU İÇİN YAŞAMAYIN

İş ortamınız çok stresliyse haftasonu geldiğinde çok mutlu olmanız normal ama tüm hayatınızı bu iki güne bağlamayın. Hafta içinde de sosyalleşebileceğiniz etkinlikler yaratın. Bir hafta sadece o iki günden ibaret değil, her gününüzü hatırlanır kılın.

PAZAR GÜNÜNÜ DİNLENEREK GEÇİRİN

Dışarı çıkıp sosyalleşmek için cuma veya cumartesiyi tercih edin. İş günü öncesinde tüm günü dışarıda geçirmeniz sizi yorgun düşürecektir. Bu da verimsiz bir pazartesi anlamına geliyor.

HAFTASONU İŞ YOK

Haftasonunu her şeyden uzaklaşmak için kullanın. Mail’lerinizi kontrol etmeyin. Bildirimlerinizi kapatın ve işle ilgili tüm konuları aklınızdan çıkarın. Kişisel zamanınızın tadını çıkarın.

VERİMLİ UYKU

Elbette uykusuz bir şekilde haftaya başlamak, pazartesi sendromunu tetikleyecektir. Kişisel zamanınızın tadını doyasıya çıkarsanız da 7-9 saat uykuyla haftaya başlamaya özen gösterin. İki gün için tüm düzeninizi değiştirmeyin.

PAZARTESİYE İŞ BIRAKMAYIN

Haftanın ilk gününde sizi onlarca işin beklemesini istemezsiniz. Bir işin teslim tarihini pazartesiye bırakmamaya çalışın. Eğer gerçekten yetiştirmeniz gereken bir iş varsa haftasonundan 1-2 saat ayırın.

MOTİVASYONUNUZ NEDEN DÜŞÜK?

Pazartesi günü iyaklaşırken neden huzursuz hissediyorsunuz? Belki de bunu sorgulamanız daha derinde yatan problemleri ortaya çıkaracaktır. Yaptığınız meslek, iş arkadaşlarınız veya gelecek kariyer planınız, mutsuzluğunuzun altında yatan sebeplerden biri olabilir.

İYİ BİR KAHVALTI

Pazartesi gününe kendinizi şımartarak başlayın. Atıştırmalıklar yerine iyi bir kahvaltı yapmak, güne başlarken motivasyonunuzu artıracaktır. Haftanın ilk günü biraz erken kalkın, çayınızı demleyin ve bol çeşidin olduğu bir kahvaltının tadını çıkarın.

GÜNE ENERJİK BAŞLAYIN

Büyük bir mutsuzlukla başladığınız o güne, biraz olsun pozitif bir enerji katmak için sabah kalkar kalkmaz müzik açın. Yeterince enerjikseniz biraz dans edin, sevdiklerinize günaydın mesajı atın ve egzersiz yapın.

PAZARTESİ SADECE İŞ DEMEK DEĞİL

Haftanın ilk gününe işe giderek başlasanız da günün devamında yapacağınız aktiviteleri bilmek size enerji verebilir. Öğle yemeğinde sevdiğiniz bir yemeği yemek veya iş çıkışı arkadaşlarla plan yapmak, ilk günün stresini azaltacaktır.

ÖNEMLİ İŞLERE ERKEN BAŞLAYIN

Haftasonu çalışmamak veya işle ilgili bir şeylere kafa yormamak ne kadar ideal olsa da çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Yetiştilmesi gereken işler sizi beklerken haftasonundan zevk alamayabilirsiniz. Pazartesi gününe sarkmadan bazı işleri önden tamamlamaya çalışın.

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27/11/2022 19:07