Pazartesiden itibaren 3 gün yağmur var

 Meteoroloji Dairesi, gelecek hafta pazartesi gününden itibaren ülke genelinde 3 gün sağanak yağmurlu havanın etkili olacağını bildirdi.

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02/11/2022

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Pazartesiden itibaren 3 gün yağmur var

 Meteoroloji Dairesi, gelecek hafta pazartesi gününden itibaren ülke genelinde 3 gün sağanak yağmurlu havanın etkili olacağını bildirdi.

İçinde bulunulan hafta boyunca ise, havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin, 3-9 Kasım tarihli raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri ılık ve nispeten nemli, diğer günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

- Hava sıcaklığında düşüş yaşanacak

En yüksek hava sıcaklığının, periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 25 - 28 derece, diğer günlerde ise 21 - 24 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar,  genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

02/11/2022 14:50
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TAGS: hava durumu, meteoroloji
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