Pazartesi’ne kadar yağmur bekleniyor

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02/03/2022

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Pazartesi’ne kadar yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 7 Mart Pazartesi’ne kadar yer yer yağmur, ancak yarın kuvvetli rüzgar bazı bölgelerde fırtına beklendiğini duyurdu.

Dairenin 9 Mart Çarşamba’ya kadarki tahminlerine göre, yarın sabah saatlerinde yer yer sağanak olacak, rüzgar Kuzey ve Batı’dan kuvvetli esecek, zamanla fırtınaya dönecek; 4 Mart Cuma parçalı bulutlu, 5 Mart Cumartesi’nden 7 Mart Pazartesi’ne kadar yer yer sağanak,  8 Mart Salı ile 9 Mart Perşembe de  parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16 - 19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın yarın hariç periyodun geri kalan kısmında, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman  kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

02/03/2022 16:35
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TAGS: yağmur, fırtına, hava durumu
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