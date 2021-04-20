PC’nin yerini alacak iPad Pro 2021 tanıtıldı!

Apple’ın PC’nin yerini alacak olan iPad Pro 2021 modeli tanıtıldı. iPad Pro özellikleri ve fiyatı hakkında her şey burada.

Apple’ın devrim yaratan iPad Pro serisine yeni bir üye eklendi. iPad Pro 2021 ailesi sunduğu özellikler ile PC’nin yerini bu sefer almaya geliyor. Güçlü işlemcisi, şık tasarımı ve efektif kullanımı ile dikkat çeken iPad Pro hakkında her şeyi sizler için bir araya getirdik.

Apple bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl ARM tabanlı M1 çipine Mac modellerinde geçiş yapmıştı. Cupertinolu firma bu çipi şimdi iPad Pro'ya getiriyor. Bu da iPad Pro'yu dünyanın en iyi tableti yapıyor. Android cephesinden hiç bir tablet yeni iPad Pro ile baş edebilecek güçte değil olamaz da. Apple bu konuda artık çıtayı hiçbir rakibinin erişemeyeceği bir noktaya çekti.

iPad Pro, PC'lerin yerini alması için 2 TB'lık depolama birimi ile geliyor. Ayrıca USB-C bağlantısı Thunderbolt bağlantısını da destekliyor. Bu sayede veri aktarımı PC'lerden bile hızlı olacak. Ayrıca iPad Pro 5G bağlantısı ile gelerek MacBook'larda olmayan avantajı eline alıyor.

Ekran konusunda yine farkını konuşturan Apple, XDR ekranı iPad Pro modeline getiriyor. HDR'ı en doğru şekilde veren ekranlardan birini iPad Pro'ya getiren Apple, 1.600 nite kadar parlaklık sunuyor. Apple'ın aktardığına göre XDR monitöründeki ekranı iPad Pro'ya getirmişler. Bu mini-led tabanlı ekran konusunda yeni bir devrin başlayacağını gösteriyor.

Ekrandan bahsetmişken, ekranda 120 Hz ProMotion özelliği ve P3 Gamut desteği yer alıyor. Ayrıca Apple Pencil ile de uyumlu. RAM tarafında ise 16 GB RAM'e kadar destek veriliyor.

Kamera tarafında ise ana kameraya ultra geniş kamera eşlik ediyor. Ayrıca LiDAR sensör bu modelde de yer alıyor.

iPad Pro 2021 modelinin 11 inç modeli 799 dolar ve 12.9 inç modeli 1.099 dolardan başlayan fiyatlar ile önümüzdeki günlerde satışa sunulacak.

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20/04/2021 21:10