PCR kuyruğu başladı, önlem yok…

Haber Kıbrıs-Özel

Sağlık Bakanlığı ülkemizde artan Covid-19 vakalarını göz önünde bulundurarak hizmet sektöründe çalışan kişilere zorunlu PCR uygulamasını getirdi.

Haberi alan onlarca çalışan Pandemi Hastanesi’nin yolunu tuttu. Pandemi Hastanesi’nin önünde oluşan kalabalık ise bir başka tehlikeyi tetikledi.

Sağlık Bakanlığı’nın sistemsiz uygulaması nedeniyle onlarca kişi risk altında. Hastaneye PCR testi yaptırmak için giden olası bir vaka, onlarca bulaşa neden olabilir.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı’nın yeni uygulamasını “kaş yapayım derken göz çıkartmak” olarak yorumlarken, daha sistemli şekilde bu testlerin yapılabileceğine dikkat çekti.

Öte yandan hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Girne’de PCR test kuyruğunda oluşan bulaş nedeniyle çok sayıda yeni vaka çıkmıştı.

Kimler PCR testi yaptıracak?

Yeni önlemler kapsamında ülkemizde hizmet sektöründe birebir müşteriler ile temasta bulunan; kuaförler, berberler, restoran çalışanları, paket servis elemanları, tırnakçılar, masaj salonu çalışanları ve spor salonunda görev alan, işletme sahibi ve çalışanlarının en geç 23 Aralık 2020 tarihine mesai bitimine kadar PCR testlerini yaptırmaları gerekli görüldü.

Nerelerde test yapılacak?

PCR testleri Lefkoşa Acil Durum Hastanesi (bugün de dâhil 08.00-20.00), Mağusa Devlet Hastanesi (bugün de dâhil 24 saat) , Girne Turizm Limanı ( 11.00- 19.00 yarından itibaren), Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde (Pazartesi 24 saat diğer günler 08.00- 16.OO) ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş özel laboratuvarlarda yapılmaktadır.

Devlette yapılacak olan PCR testleri için herhangi bir ücret alınmayacak olup, özel laboratuvarlardaki testler kişilerin kendi imkanları ile yapılacaktır.

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20/12/2020 13:21